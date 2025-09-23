kundenservice@finanzen100.de

Das 2022 gegründete US-Biotechunternehmen hat sich auf Hormontherapien zur Behandlung von Fettleibigkeit (Adipositas) spezialisiert. Pfizer reagiert damit auf die Fehlschläge bei der Entwicklung eigner Mittel. So hatte Pfizer im April die Entwicklung seiner Abnehmpille Danuglipron wegen zu hoher Nebenwirkungen eingestellt. Der Metsera-Wirkstoff MET-097i sorgte in der mittleren Studienphase für einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 11,3 % bei den Probanden. Neben Pfizer investiert derzeit auch Roche Milliarden, um sich in diesem lukrativen Markt zu etablieren. Allerdings verfügen die Marktführer Eli Lilly und Novo Nordisk über einen deutlichen Vorsprung bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Adipositas.