Zwei DAX-notierte Unternehmen, darunter Rheinmetall, bekennen sich mit zusätzlichen langfristigen Mietverträgen zum zentral gelegenen Industrieareal "Henschelplatz" Aroundtown hat sich am Standort Henschelplatz 1 in Kassel zwei bedeutende neue Mietverträge gesichert. Zwei DAX-notierte Unternehmen, darunter Rheinmetall, haben langfristige Mietverträge unterzeichnet, um ihre Präsenz an diesem Standort auszubauen. Rheinmetall mietet zusätzliche 1.700 m² Bürofläche, während ein weiteres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
