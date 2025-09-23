Berkshire Hathaway beendet sein BYD-Engagement nach 17 Jahren. Teslas Aktie steigt vor den Q3-Lieferzahlen deutlich. Der EV-Sektor sortiert sich zwischen Qualität und Wachstum neu. Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an BYD Co. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9) vollständig verkauft. Das Ende der 17-jährigen Beteiligung fällt in eine Phase, in der BYD in China mit einem harten Preiswettbewerb ringt und das Wachstum deutlich nachlässt. Derweil zieht Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
