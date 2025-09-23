Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
NO0010778095 Fjord Defence Group ASA 23.09.2025 NO0013647693 Fjord Defence Group ASA 24.09.2025 Tausch 12:1
FI4000425848 Summa Defence Oyj 23.09.2025 FI4000592282 Summa Defence Oyj 24.09.2025 Tausch 100:1
