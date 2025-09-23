Die Woche begann für BYD mit einem Schock: Starinvestor Warren Buffett ist nach jahrelanger Reduzierung endgültig aus dem chinesischen E-Autobauer ausgestiegen. Die Aktie stand daraufhin massiv unter Druck. Heute versucht BYD nun, die Anleger zu beruhigen - und verweist auf einen möglichen Schwachpunkt, der gleichzeitig als Stärke verkauft wird.Es geht um die Abhängigkeit von Nvidia-Chips. "Jeder hat einen Plan B. BYD hat ein Backup", erklärte BYD-Vizechefin Stella Li im Gespräch mit CNBC. Zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär