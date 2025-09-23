Analysten drehen auf: Warum Banken jetzt massiv höhere Goldziele ausrufen

Anzeige / Werbung

Gold glänzt wie nie zuvor: UBS und Commerzbank heben ihre Prognosen kräftig an, bis 2026 soll der Preis je Feinunze auf fast 4.000 US-Dollar steigen. Getrieben wird die Rallye von Zinssenkungserwartungen, einer schwächelnden US-Währung und geopolitischen Risiken. Gleichzeitig rückt die De-Dollarisierung als globaler Trend immer stärker in den Fokus. Was das für Anleger, Zentralbanken und Minenaktien bedeutet und warum Experten von einer "Ruhe vor dem Sturm" sprechen.

Gold glänzt wie nie zuvor: UBS und Commerzbank heben ihre Prognosen kräftig an, bis 2026 soll der Preis je Feinunze auf fast 4.000 US-Dollar steigen. Getrieben wird die Rallye von Zinssenkungserwartungen, einer schwächelnden US-Währung und geopolitischen Risiken. Gleichzeitig rückt die De-Dollarisierung als globaler Trend immer stärker in den Fokus. Was das für Anleger, Zentralbanken und Minenaktien bedeutet und warum Experten von einer "Ruhe vor dem Sturm" sprechen.

UBS revidiert Goldprognosen nach oben

UBS hat ihre Prognosen für den Goldpreis spürbar nach oben revidiert. Für das laufende Jahr 2025 erwartet die Schweizer Bank nun einen Anstieg bis auf 3.800 US-Dollar je Feinunze bis Jahresende. Damit liegt die neue Zielmarke 300 US-Dollar über der bisherigen Annahme von 3.500 US-Dollar, die bereits im April überschritten wurde. Für 2026 hebt UBS ebenfalls die Erwartungen an: Im ersten Halbjahr soll der Goldpreis auf durchschnittlich 3.900 US-Dollar klettern. Zuvor war man von 3.600 US-Dollar im Frühjahr und 3.700 US-Dollar im Sommer und Herbst ausgegangen.



Die Analysten verweisen auf eine Kombination aus anhaltender Nachfrage und geldpolitischen Rahmenbedingungen. Erwartete Zinssenkungen der US-Notenbank sowie eine Abschwächung des US-Dollars werden ebenso als treibende Kräfte genannt wie geopolitische Risiken. Hinzu kommt die Rolle der Zentralbanken, die ihre Käufe zwar leicht reduzieren, aber weiterhin auf hohem Niveau halten dürften. UBS rechnet 2025 mit Käufen von etwa 900 bis 950 Tonnen Gold, nach rund 1.000 Tonnen im Vorjahr. Auch börsengehandelte Fonds (ETFs) sollen stärker ins Gewicht fallen: UBS prognostiziert einen Anstieg der Bestände auf über 3.900 Tonnen bis Ende 2025, womit fast das Rekordniveau von Oktober 2020 erreicht würde. Insgesamt dürfte die weltweite Goldnachfrage auf knapp 4.760 Tonnen steigen, was rund drei Prozent mehr wäre als im Vorjahr und den höchsten Stand seit 2011 markieren würde.



Neben UBS hat auch die Commerzbank ihre Prognosen angehoben. Sie erwartet für Ende 2026 einen Preis von 3.800 US-Dollar je Feinunze, nach zuvor 3.600 US-Dollar. Hintergrund sind ebenfalls Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank, die nun insgesamt 200 Basispunkte bis Ende 2026 betragen sollen.