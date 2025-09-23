Erfolgreicher Cannabis-Player betritt den deutschen Markt: Bioxyne Ltd.

Anzeige / Werbung

Bioxyne (WKN: A1JWM6, ISIN: AU000000BXN6) ist ein internationaler Hersteller neuartiger Arzneimittel - u.a. von GMP-zertifiziertem, medizinischem Cannabis und anderen innovativen Wirkstoffen. Dank einer gesunden, finanziellen Basis, einem starken Wachstum, etablierten Partnerschaften und einer baldigen Notierung in Frankfurt baut das Unternehmen seine Präsenz im europäischen Gesundheitsmarkt weiter aus.

Der Markt für Psychopharmaka befindet sich in einer spannenden Transformation. Denn statt herkömmlicher Wirkstoffe werden zunehmen auch Psychedelika zur Behandlung psychischer Erkrankungen erforscht. Eine Vorreiterrolle spielt dabei Australien: Der Kontinent hat bereits seit 2023 den Pilzwirkstoff Psilocybin sowie MDMA zugelassen. Medizinisches Cannabis wird dagegen bereits in einigen Ländern rund um den Globus verordnet - zum Beispiel für Schmerzpatienten¹.

Während viele Märkte noch im Aufbau sind, gelten Großbritannien und andere EU-Länder als entscheidende Wachstumstreiber: Seit der Deregulierung Anfang 2025 zählt beispielsweise Deutschland zu den größten Absatzmärkten für medizinisches Cannabis in Europa. Unternehmen, die über GMP-zertifizierte Herstellungsprozesse verfügen und höchste Qualitätsstandards erfüllen, profitieren davon besonders. Denn sie sichern sich frühzeitig den Zugang zu Kliniken, Apotheken, internationalen Vertriebspartnern und einem lukrativen Markt. Laut Daten von Bioxyne dürfte Deutschland voraussichtlich im Jahr 2025 rund 150 Tonnen medizinische Cannabisblüten verbrauchen, was einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro entspricht.

BLS zielt dabei insbesondere auf den B2B-Blütenmarkt ab und rechnet damit, im Geschäftsjahr 2026 etwa zehn Tonnen nach Deutschland zu liefern.

Bioxyne: Profitabler Konzern mit starker Marktposition

Bioxyne Limited (ASX: BXN) ist ein australisches Pharmaunternehmen, das seit 2000 besteht und über seine Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) international tätig ist². BLS ist einer der wenigen Hersteller mit einer Lizenz für medizinisches Cannabis, Psilocybin und MDMA und betreibt Produktionsstandorte in Australien, Japan, Großbritannien und Tschechien.

In Deutschland ist Bioxyne über einen groß angelegten Liefervertrag mit Farmakem d.o.o. und Adrex Pharmaceuticals GmbH aktiv geworden. Ab September 2025 wird das Unternehmen GMP-zertifizierte Cannabisblüten in erheblichem Umfang liefern, darunter 14 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) registrierte Sorten. Auch bietet der australische Konzern im Segment medizinisches Cannabis ein breites Portfolio an Darreichungsformen - von Blüten und Kapseln über Pastillen bis hin zu Vapes. Besonders hervorzuheben ist die weltweit größte Produktionskapazität für medizinische Cannabis-Pastillen, die wegen ihrer standardisierten Dosierung und Anwenderfreundlichkeit eine hohe Nachfrage verzeichnen. Parallel sollen Bioxyne-Eigenmarken wie der Dr Watson (CBD, Wellnessprodukte)³ parallel im deutschen Markt etabliert werden. Durch diese enge Verzahnung von Produktion, Vertrieb und Markenaufbau verschafft sich Bioxyne eine starke Ausgangsposition in einem hochregulierten Markt.

Profitables Wachstum schafft neue Chancen

Das Unternehmen zeigt zudem eine starke finanzielle Dynamik. Mit einer im Branchenvergleich beeindruckenden Profitabilität und niedrigen Produktionskosten zählt Bioxyne zu den profitabelsten Akteuren der Branche.

Die Prioritäten für die kommenden Jahre liegen klar auf dem Ausbau der Produktionskapazitäten für Cannabis und CBD, der Erschließung von Märkten in Europa und Großbritannien sowie dem Aufbau weiterer Partnerschaften mit Krankenhausketten und Apotheken, um sich langfristig am Markt zu etablieren. Mit diesen Schritten positioniert sich Bioxyne als schnell wachsender Hersteller und Distributor im Bereich innovativer Pharmazeutika - mit Deutschland als Schlüsselmarkt für die Expansion.

Quellen:

¹ https://www.swr.de/leben/gesundheit/australien-gibt-mdma-und-psilocybin-fuer-psychiatrische-behandlungen-frei-100.html

² https://bioxyne.com/

³ https://drwatsoncbd.com/en-de

___________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Bioxyne existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Bioxyne. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Bioxyne können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Bioxyne einsehen: https://bioxyne.com/investor-information/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Bioxyne vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Erfolgreicher Cannabis-Player betritt den deutschen Markt: Bioxyne Ltd.appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000BXN6