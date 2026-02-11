Besser als Curaleaf? Dieser Hidden Champion aus Australien meldet 112% Umsatzplus!

Anzeige / Werbung

Während etablierte Branchengrößen wie die?Curaleaf Holdings Inc.(WKN: A2N54P | ISIN: CA23126M1023) derzeit mit regulatorischen Herausforderungen und einer stagnierenden Kursentwicklung kämpfen, wie?AD HOC NEWS?berichtet, zeigt die operative Entwicklung bei?Bioxyne Limited?(WKN: A1JL9V | ISIN: AU000000BXN4) eine deutliche Dynamik. Das australische Life-Sciences-Unternehmen hat Zahlen vorgelegt, die eine signifikante Skalierung des Geschäftsmodells belegen.

Rekordumsatz und operativer Wendepunkt

Laut dem aktuellen Quartalsreport für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2025 erzielte Bioxyne einen Rekordumsatz von?17,2 Mio. AUD. Dies entspricht einer Steigerung von?112 %?gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders relevant für die fundamentale Bewertung ist der positive operative Cashflow in Höhe von?2,5 Mio. AUD, der auf eine zunehmende Selbsttragfähigkeit der Geschäftsaktivitäten hindeutet.

Strategische Kooperation mit Curaleaf International

Ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie ist die Partnerschaft mit der internationalen Sparte von Curaleaf. Bioxyne agiert über seine Tochtergesellschaft?Breathe Life Sciences (BLS)?als exklusiver Partner für den Import und Vertrieb des?Que Medical Inhalation Device (QMID)?in Australien. Bei diesem System handelt es sich um ein in der EU als Klasse IIa zertifiziertes medizinisches Inhalationsgerät, das speziell für die präzise Verabreichung flüssiger Cannabis-Rezepturen entwickelt wurde. Durch diese technologische Allianz besetzt Bioxyne eine Schlüsselrolle im Bereich der medizintechnischen Applikationssysteme im australischen Markt.

Diversifizierung durch pharmazeutische Lizenzen

Über den Cannabis-Sektor hinaus erweitert Bioxyne sein Profil durch Lizenzen im Bereich der Psychedelika. BLS verfügt über die behördliche Genehmigung (GMP-Lizenz) zur Herstellung von Psilocybin und MDMA. Die Produktion von MDMA-Kapseln für den Einsatz in klinischen Studien ist bereits angelaufen. Diese Diversifizierung in Richtung hochregulierter pharmazeutischer Wirkstoffe stellt ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber klassischen Cannabis-Produzenten dar.

Prognose und Marktausblick

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 stellt das Management einen Gesamtumsatz in der Spanne von?65 bis 75 Mio. AUD?in Aussicht. Während große Marktteilnehmer wie Curaleaf primär von weitreichenden Gesetzesänderungen in den USA abhängig bleiben, fokussiert sich Bioxyne auf die operative Umsetzung in Nischenmärkten mit hohen regulatorischen Eintrittsbarrieren. Die aktuelle Liquiditätslage und das erreichte Umsatzniveau bilden dabei die Basis für die angestrebte Marktführerschaft in der Region Asien-Pazifik.

