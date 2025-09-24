De.mem: Mit smarten Services zum Wachstumstreiber in der Wassertechnologie

Anzeige / Werbung

Globale Dynamik: Wasseraufbereitung als Megatrend

Der Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung bleibt auf Wachstumskurs. Laut einer aktuellen Studie des kanadischen Beratungsunternehmens Precedence Research soll allein der US-Markt bis 2034 von 68,5 Mrd. Dollar (2025) auf rund 123,8 Mrd. US-Dollar wachsen. Besonders gefragt ist die Membranfiltration, die bereits 2024 über 34 Prozent des Ausrüstungsmarkts ausmachte.

Technologien wie Umkehrosmose, Ultrafiltration und Nanofiltration überzeugen durch ihre hohe Effizienz und den kompakten Anlagenbau. Sie kommen verstärkt in Industrien wie Rohstoffförderung, Pharmazie, Energie oder Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz. Dabei wird ein Trend immer deutlicher: Betreiber setzen zunehmend auf spezialisierte Dienstleister, wenn es um den Betrieb und die Wartung von Wasseraufbereitungsanlagen geht. Die Gründe liegen auf der Hand: steigende technologische Komplexität, strengere gesetzliche Vorgaben und die Notwendigkeit unterbrechungsfreier Prozesse.

Asien-Pazifik im Fokus: Wachstumsmärkte für De.mem

Auch die globale Perspektive bestätigt diesen Wachstumspfad. Laut Cognitive Market Research wird der weltweite Markt von derzeit 371,8 Mrd. Dollar (2025) bis 2033 auf 656,5 Mrd. Dollar anwachsen. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 Prozent. Besonders dynamisch zeigt sich die Region Asien/Pazifik: Hier wird ein Anstieg von 89,0 Mrd. Dollar (2025) auf 167,1 Mrd. Dollar (2033) erwartet - ein CAGR von 8,2 Prozent.

In diesem Markt ist De.mem (ISIN: AU000000DEM4) hervorragend aufgestellt. Das australische Unternehmen bietet umfassende Lösungen für Wasser- und Abwasserbehandlung, inklusive Rückgewinnungstechnologien. CEO Andreas Kroell erklärt: "Beide Segmente sind stark miteinander verbunden, da im Rahmen der Wartung von Anlagen i.d.R. auch Chemikalien wie z. B. Entkalkungsmittel nachgefüllt werden. Deshalb stellt der Bereich 'Services' in der Tat ein wesentliches Wachstumssegment für das Unternehmen dar."

Serviceverträge mit Großkunden sichern planbare Erlöse

De.mem setzt dabei gezielt auf automatisierte Anlagen, die sich aus der Ferne überwachen und steuern lassen. Das ermöglicht effiziente Service-Modelle - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Rio Tinto in der Bauxitmine Amrun im Norden von Queensland. Hier verantwortet De.mem (ISIN: AU000000DEM4) bereits seit 2016 den Betrieb der Wasseraufbereitungsanlagen. 2022 wurde ein dreijähriger Servicevertrag im Volumen von rund 1,7 Mio. AUD abgeschlossen. Dieser verlängerte eine bereits bestehende Kooperation, die zuvor auf kurzfristigen Einzelaufträgen basierte.

Mit solchen langfristigen Verträgen unterstreicht De.mem seine Kompetenz im Wachstumssegment "Service" - und positioniert sich zugleich als verlässlicher Partner für Industrieunternehmen in einem zunehmend regulierten Marktumfeld.

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Enthaltene Werte: AU000000DEM4