PTA-News: Empire Brand Building AG: Handelsaufnahme an zweitem Handelsplatz in Deutschland steht bevor

Empire Brand Building AG: Handelsaufnahme an zweitem Handelsplatz in Deutschland steht bevor

Cham (pta000/24.09.2025/07:00 UTC+2)

Die Empire Brand Building AG (ISIN: CH0597194171) informiert über den aktuellen Stand des geplanten Zweitlistings in Deutschland. Nach der Einreichung und Bestätigung der erforderlichen Unterlagen durch die zuständigen Stellen befindet sich die Gesellschaft in der finalen Phase des Zulassungsverfahrens für einen weiteren Handelsplatz in Deutschland.

Die Handelsaufnahme wird aus heutiger Sicht noch im September 2025 erwartet. Durch das Zweitlisting wird erstmals ein kontinuierlicher börslicher Handel der EBB-Aktie während des gesamten Handelstags ermöglicht. Die Gesellschaft sieht darin einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung ihrer Kapitalmarktpräsenz im deutschsprachigen Raum.

"Das Duallisting ist ein zentraler Bestandteil unserer Kapitalmarktstrategie. Wir schaffen damit zusätzliche Sichtbarkeit und stärken unsere Präsenz auf dem deutschsprachigen Kapitalmarkt", erklärt Philip Färfers, Verwaltungsratspräsident der Empire Brand Building AG.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt am Tag der Handelsaufnahme über die finalen Einzelheiten informieren.

Über die Empire Brand Building AG

Die Empire Brand Building AG ist eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Cham. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung digitaler Plattformmodelle, insbesondere in den Bereichen Familie, Konsumgüter und Community-Marktplätze. Das Beteiligungsportfolio umfasst unter anderem die familienfreundliche Second-Hand-App "baddel daddel", den Online-Shop "Familienmarktplatz.de", das Kosmetik- und Pflegeportal "Cleo & Tess" sowie "Squerk.com", einen E-Commerce-Shop für intime Lifestyle-Produkte. Die Gesellschaft verfolgt eine wachstumsorientierte Strategie mit Skalierbarkeit im D-A-CH-Raum und darüber hinaus.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar.

