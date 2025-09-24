The following instruments on XETRA do have their first trading 24.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.09.2025
Aktien
1 NO0013647693 Fjord Defence Group ASA
2 FI4000592282 Summa Defence Oyj
Anleihen/ETF
1 XS3161792406 Altice France S.A.
2 US11135FCW95 Broadcom Inc.
3 DE000NLB51T6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
4 NL0015002P70 Niederlande, Königreich der
5 CH1108682043 MTN Funding PLC
6 US922280AD43 Varonis Systems Inc.
7 XS3183156556 CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF
8 DE000HEL4AN7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0MP5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0MN0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0MH2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0MB5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0MG4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0MF6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0L96 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL0ME9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0MD1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0MC3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0L70 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0L62 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 LU3104524593 Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
22 IE000VU9AUN9 State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.09.2025
Aktien
1 NO0013647693 Fjord Defence Group ASA
2 FI4000592282 Summa Defence Oyj
Anleihen/ETF
1 XS3161792406 Altice France S.A.
2 US11135FCW95 Broadcom Inc.
3 DE000NLB51T6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
4 NL0015002P70 Niederlande, Königreich der
5 CH1108682043 MTN Funding PLC
6 US922280AD43 Varonis Systems Inc.
7 XS3183156556 CBRE Europe Logistics Partners S.C.A. SICAV-SIF
8 DE000HEL4AN7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0MP5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0MN0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0MH2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0MB5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0MG4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0MF6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 DE000HEL0L96 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 DE000HEL0ME9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
17 DE000HEL0MD1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
18 DE000HEL0MC3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
19 DE000HEL0L70 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0L62 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 LU3104524593 Amundi S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
22 IE000VU9AUN9 State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
