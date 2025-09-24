EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Energiekontor nimmt Solarpark Königsfeld in Betrieb und erweitert Eigenbestand - PPA-Kooperation mit Currenta sorgt für nachhaltige Energieversorgung im Chemiesektor Bremen, 24. September 2025 - Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den kürzlich fertiggestellten Solarpark Königsfeld in Betrieb genommen und erweitert das stetig wachsende Eigenparkportfolio. Stromabnehmer ist die Currenta GmbH & Co. OHG ("Currenta"), die über das mit Energiekontor vereinbarte PPA zukünftig weitere Energiedienstleistungen nachhaltig versorgen wird. Der Solarpark Königsfeld wurde im Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg errichtet und kürzlich in Betrieb genommen. Mit einer Gesamtnennleistung von rund 4,6 Megawattpeak liegt der durchschnittlich erwartete Jahresertrag des Solarparks bei ca. 5,5 Millionen Kilowattstunden - ausreichend, um rein rechnerisch rund 1.700 durchschnittliche Haushalte in Deutschland mit regenerativ erzeugtem Strom zu versorgen und rund 3.800 Tonnen CO 2 pro Jahr einzusparen. Der Solarpark wird fortan als Teil des Eigenbestands von Energiekontor zu den Stromerzeugungserträgen des Segments Stromerzeugung in konzerneigenen Wind- und Solarparks beitragen. Er verfügt über einen EEG-Zuschlag der Bundesnetzagentur. Für die ersten Jahre haben Energiekontor und Currenta zudem ein Power Purchase Agreement (PPA) abgeschlossen. Für Currenta, einen der größten deutschen Chemieparkbetreiber, ist das PPA ein weiterer wichtiger Baustein in der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie. Der Grünstrom aus dem Solarpark wird gezielt eingesetzt, um die Energieanwendungen an den Chempark-Standorten nachhaltig zu gestalten und somit die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Gesamterzeugungsleistung des Eigenparkportfolios von Energiekontor erhöht sich damit auf rund 450 Megawatt, verteilt auf 36 Wind- und vier Solarparks. Der Solaranteil beträgt nun ca. 20 Prozent. Aktuell befinden sich sieben weitere Parks mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 200 Megawatt im Bau oder in den Bauvorbereitungen, die das Eigenparkportfolio von Energiekontor zukünftig auf mindestens 650 Megawatt erhöhen sollen. "Nach der Realisierung des Solarparks Letschin im ersten Quartal 2025 setzen wir mit der nun erfolgten Inbetriebnahme des Solarparks Königsfeld den Ausbaupfad für unser Eigenparkportfolio weiter konsequent um. Die kontinuierliche Erweiterung und Diversifizierung unserer eigenen Stromerzeugung stärkt nicht nur die Resilienz und Ertragskraft unseres Geschäftsmodells, sondern leistet zugleich einen wichtigen Beitrag zur Energiewende in Deutschland. Wir freuen uns besonders darüber, diesen Beitrag über die erneute Kooperation mit Currenta im süddeutschen Raum leisten zu können", erklärt Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. "Wir freuen uns, mit der Energiekontor AG und dem neuen Solarprojekt in Königsfeld einen weiteren Schritt auf unserer Nachhaltigkeitsstrategie zu machen", erklärt Matthias Gasten, verantwortlich für Energy Trading und Dispatching bei Currenta. "Mit dem PPA können wir weitere Energiedienstleistungen, wie beispielsweise die E-Ladeinfrastruktur, nachhaltig versorgen." Über die Energiekontor AG Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit fast 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Rund 200 Megawatt, die ebenfalls für das Eigenbestandsportfolio vorgesehen sind, befinden sich derzeit im Bau. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. 