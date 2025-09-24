Mitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor nimmt Solarpark Königsfeld in Betrieb und erweitert Eigenbestand - PPA-Kooperation mit Currenta sorgt für nachhaltige Energieversorgung im Chemiesektor

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den kürzlich fertiggestellten Solarpark Königsfeld in Betrieb genommen und erweitert das stetig wachsende Eigenparkportfolio. Stromabnehmer ist die Currenta GmbH & Co. OHG ("Currenta"), die über das mit Energiekontor vereinbarte PPA zukünftig weitere Energiedienstleistungen nachhaltig versorgen ...

