NurExone Biologic: Produktionsanlage in den USA geplant

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: NurExone Biologic (ISIN: CA67059R1091)

Erster US-Standort für Exosomenfertigung in Indianapolis

NurExone Biologic Inc. bereitet den Markteintritt in den USA vor. Die Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. plant den Aufbau der ersten kommerziellen Produktionsanlage in Indianapolis. Damit setzt das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung industrieller Skalierung seiner Exosomen-Technologie - in einem Markt, der für weitere Expansion entscheidend sein dürfte.

Die neue Anlage soll als US-Produktionsbasis dienen und den firmeneigenen, GMP-konformen Exosomen-Herstellungsprozess übernehmen. Geplant ist die Versorgung sowohl der therapeutischen Pipeline als auch eines wachsenden B2B-Segments im Bereich regenerativer Ästhetik.

Indianapolis punktet mit Infrastruktur und Branchennähe

Für die Standortwahl spricht eine ganze Reihe von Faktoren. "Indianas Engagement für den Aufbau seines Life-Sciences-Clusters, herausragende Logistik und attraktive Anreize machen Indianapolis zum idealen Zuhause für Exo-Top, und wir fühlen uns geehrt, mit Unterstützung des Indiana Office of Commerce eine Expansion nach Indiana in Betracht zu ziehen", so Jacob Licht, CEO von Exo-Top.

Mit der geplanten Investition würde Exo-Top Teil eines dynamischen Biotech-Ökosystems werden. Ziel sei es, zugleich zur regionalen Entwicklung beizutragen und eine stabile operative Basis für künftige Programme in den USA zu schaffen.

Life-Sciences-Sektor mit Rückenwind

Auch auf politischer Ebene wird das Vorhaben unterstützt. Handelssekretär David Adams sieht in Indiana den passenden Rahmen für die US-Aktivitäten von Exo-Top. "Indiana wäre ein natürlicher Standort für die US-Niederlassung von Exo-Top, und wir freuen uns auf die potenziellen hochwertigen Arbeitsplätze und lokalen wirtschaftlichen Vorteile, die diese Investition schaffen würde", betonte er.

Indiana gehört heute zu den führenden Life-Sciences-Standorten der USA. Die Branche generiert jährlich mehr als 99 Milliarden US-Dollar Wertschöpfung, zieht Risikokapital an und wächst deutlich schneller als andere Bereiche der Wirtschaft. Große Player wie Eli Lilly und ein gut ausgebautes logistisches Netzwerk stärken die Standortqualität zusätzlich.

Wachstumskurs mit US-Fokus

Die geplanten Aktivitäten in Indianapolis könnten für NurExone mehr sein als ein operativer Meilenstein. Sie sollen die nordamerikanische Präsenz festigen und das Unternehmen gleichzeitig in eine neue Phase der Entwicklung führen. Dazu zählen die Vorbereitung klinischer Studien mit dem Wirkstoff ExoPTEN sowie der angestrebte Wechsel an eine größere US-Börse.

Damit rückt NurExone stärker in den Fokus eines Marktes, der in den kommenden Jahren entscheidend für Biotech-Innovationen sein dürfte - nicht nur in der Forschung, sondern auch in der skalierbaren Umsetzung.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".



NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA67059R1091



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post NurExone Biologic: Produktionsanlage in den USA geplant appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091