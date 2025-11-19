Exosome-Innovation im Aufbruch: NurExone, Moderna und Lonza treiben industrielle Biotech-Plattformen voran

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic (WKN A3E5A2, ISIN CA67059R1091) treibt seine Position im Feld der regenerativen Medizin weiter voran. Mit der Aufnahme in das BioFab Startup Lab des US-amerikanischen Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) rückt das Unternehmen näher an die industrielle Umsetzung seiner exosombasierten Wirkstoffsysteme heran - einem Bereich, der in der Biotechnologie zunehmend als Schlüsselfaktor gilt.

Das Unternehmen entwickelt Systeme, die auf Exosomen basieren - winzigen biologischen Transportvehikeln - mit dem Ziel, beschädigte Nervenzellen gezielt zu regenerieren. Die industrielle Fertigung solcher Systeme gilt als wachsendes Unterscheidungsmerkmal in einem umkämpften Zukunftsmarkt.

US-Regierungsprogramm als Katalysator für Produktion und Skalierung

Das BioFab Startup Lab ist Teil eines industriepolitischen Förderprogramms der US-Regierung, das biotechnologische Fertigung als strategisches Ziel definiert. Für NurExone bietet die Aufnahme Zugang zu technischen Ressourcen und regulatorischem Know-how - beides entscheidend, um von der Entwicklung zur GMP-konformen Produktion zu gelangen.

Über die US-Tochter Exo-Top Inc. plant NurExone eine eigene Anlage zur Herstellung naiver Exosomen. Dabei handelt es sich um natürliche Nanovesikel, die als Transportmedium für therapeutische Moleküle dienen sollen - ein Ansatz, der das Potenzial hat, biologische Präzisionsmedizin zu ermöglichen.

Dass industrielle Skalierbarkeit zum strategischen Eckpfeiler wird, zeigt auch ein Blick auf andere Branchengrößen: Moderna etwa investiert massiv in automatisierte Produktionsprozesse, um RNA-basierte Wirkstoffe verlässlich und effizient in klinische Anwendungen zu überführen.

Exosomen im Fokus: Von der Laboridee zur industriellen Plattform

Exosomen bieten als natürliche Nanopartikel eine vielversprechende Grundlage für innovative Therapien, insbesondere bei neurologischen Erkrankungen. Die gezielte Freisetzung von Molekülen in betroffene Zellen eröffnet neue therapeutische Optionen.

NurExone arbeitet daran, diese Technologie auf eine standardisierte und reproduzierbare Basis zu stellen. Damit rückt die Anwendung in regulierten, industriellen Kontexten näher. Genau hier entsteht derzeit ein neues Feld innerhalb der Biotechnologie: Die systematische und normierte Herstellung biologischer Trägersysteme.

Ein Blick auf vergleichbare Entwicklungen unterstreicht die Relevanz dieses Ansatzes. Die Schweizer Lonza Group etwa gehört zu den führenden Herstellern GMP-konformer Komponenten für Zell- und Gentherapien - und profitiert vom steigenden Bedarf an verlässlichen Produktionslösungen. Hier zeigt sich: Biotech-Produktion wird selbst zum wirtschaftlichen Faktor - unabhängig von einzelnen Produkten.

Industrialisierung als strategische Weichenstellung

Für NurExone markiert der Schritt in das ARMI BioFab Startup Lab eine klare Ausrichtung: weg von experimentellen Formaten, hin zu skalierbaren Prozessen. Damit geht das Unternehmen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur industriellen Umsetzung seiner Plattformtechnologie.

Die Entwicklung signalisiert auch eine Verschiebung innerhalb der Branche. Wo früher Laborinnovationen im Mittelpunkt standen, rücken nun Fragen nach Machbarkeit, Qualitätssicherung und industrieller Reproduzierbarkeit in den Vordergrund.

NurExone positioniert sich dabei an der Schnittstelle zwischen Forschung und Produktion - in einem Bereich, der in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen dürfte.

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



Quellen

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66985583-nurexone-staerkt-us-praesenz-im-zukunftsorientierten-bereich-der-biologischen-fertigung-aufnahme-in-biofab-programm-markiert-naechsten-entwicklungsschri-176.htm



Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Exosome-Innovation im Aufbruch: NurExone, Moderna und Lonza treiben industrielle Biotech-Plattformen voran appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000A3E5A26,CA67059R1091