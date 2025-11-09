NurExone etabliert sich mit ExoPTEN als innovativer Gegenpol zu Regenxbio und Voyager Therapeutics

Anzeige / Werbung

Reproduzierbare Erfolge im präklinischen Modell

NurExone Biologic Inc (WKN A3E5A2, ISIN CA67059R1091) hat einen wichtigen Meilenstein in der präklinischen Entwicklung erreicht. Im Tierversuchsmodell zur Sehnerv-Schädigung konnte das Unternehmen belegen, dass seine auf Exosomen basierende Wirkstoffplattform nicht nur wirkt, sondern auch zuverlässig funktioniert. Die Anwendung von ExoPTEN führte zu einer dosisabhängigen Verbesserung der Sehfunktion - ein starker Hinweis auf die therapeutische Relevanz des Ansatzes. Besonders bemerkenswert: Die Effekte konnten mehrfach reproduziert werden. Für das Unternehmen ein klarer Beleg für die Robustheit der Technologie. Die Perspektive auf eine regenerative Therapie für Erkrankungen wie Glaukom rückt damit in greifbare Nähe.

Glaukom: Neue Wege über die reine Drucksenkung hinaus

Mehr als 70 Millionen Menschen sind weltweit vom Glaukom betroffen - eine der häufigsten Ursachen für irreversible Erblindung. Bislang beschränken sich die Therapien darauf, den Augeninnendruck zu senken. Zwar wird damit das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt, doch bereits verlorene Sehfunktion bleibt unwiederbringlich verloren. ExoPTEN geht hier neue Wege. Das Ziel: eine gezielte Hemmung des PTEN-Gens durch siRNA - eingebettet in exosomale Nanotransporter. So sollen geschädigte Nervenzellen zur Regeneration angeregt werden. Dass dabei eine klare Dosis-Wirkungs-Beziehung beobachtet wurde, ist von großer Bedeutung. Sie belegt nicht nur die Wirksamkeit, sondern spricht auch für einen kontrollierbaren, biologisch spezifischen Mechanismus - ein zentrales Kriterium für eine künftige klinische Zulassung.

Von Rückenmark zu Sehnerv: Erweiterung der Indikationsbasis

ExoPTEN wurde ursprünglich zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen konzipiert. Doch das Potenzial der Plattformtechnologie geht darüber hinaus. Mit der Ausweitung auf den Sehnerv erschließt NurExone ein neues, medizinisch hochrelevantes Anwendungsfeld. Der technologische Rahmen der Exosomen-basierten Therapie könnte perspektivisch auch bei weiteren neurologischen Erkrankungen zum Einsatz kommen. Damit entsteht eine pipelinefähige Plattform, die über Indikationsgrenzen hinweg skalierbar erscheint.

Exosomen-Technologie als möglicher Vorteil gegenüber Gentherapie

Im Gegensatz zu klassischen Gentherapie-Ansätzen, wie sie Unternehmen wie Regenxbio oder Voyager Therapeutics verfolgen, setzt NurExone auf exosomale Transportmechanismen. Diese bieten laut Unternehmen eine gezielte und potenziell verträglichere Verabreichung therapeutischer Moleküle - ohne den Einsatz viraler Vektoren. Die jetzt vorgelegten Studiendaten belegen, dass sich die Exosomen-Technologie auch im Bereich des Sehnervs funktional anwenden lässt. Damit positioniert sich NurExone als innovativer Player im Feld der neurologischen Regeneration - mit einem Ansatz, der technologisch differenziert und medizinisch skalierbar ist.

