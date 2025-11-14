NurExone stärkt US-Präsenz im zukunftsorientierten Bereich der biologischen Fertigung: Aufnahme in BioFab-Programm markiert nächsten Entwicklungsschritt

Anzeige / Werbung

Mit der Aufnahme in das BioFab Startup Lab des Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI) baut NurExone Biologic (WKN A3E5A2, ISIN CA67059R1091) seine Position im Bereich der regenerativen Medizin aus. Das Unternehmen entwickelt exosom-basierte Wirkstofffreisetzungssysteme für den Einsatz bei der Regeneration geschädigter Nervenzellen. Diese Entwicklung ist besonders relevant, da die industrielle Produktion solcher biologischer Systeme in der Biotechnologie voraussichtlich zu einem immer wichtigeren Wettbewerbsfaktor werden wird.

Regenerative Fertigung als strategische Zukunftstechnologie

Das BioFab Startup Lab ist Teil eines Förderprogramms der US-Regierung, das die biotechnologische Fertigung als strategische nationale Kompetenz etabliert. Für NurExone bedeutet die Aufnahme in dieses Programm den Zugang zu technischer Infrastruktur und regulatorischem Fachwissen, was für den Übergang von der Forschung zur GMP-konformen Produktion von entscheidender Bedeutung ist. Über seine US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. plant das Unternehmen den Bau einer Anlage zur Herstellung von naiven Exosomen, d. h. natürlichen Nanovesikeln, die als Transportvehikel für therapeutische Moleküle dienen.

Die industrielle Skalierung biologischer Prozesse steht derzeit im Mittelpunkt vieler Biotech-Strategien. Moderna Inc. (WKN A2N9D9, ISIN US60770K1079) investiert beispielsweise in automatisierte Produktionsprozesse, um RNA-basierte Therapeutika effizienter herzustellen und die klinischen Lieferketten zu stabilisieren. Dieser Fokus unterstreicht die Tatsache, dass Fertigungskompetenz zunehmend den Unterschied zwischen Laborinnovationen und marktfähigen Produkten ausmacht.

Exosomen: Bausteine einer neuen Generation von Therapien

Exosomen sind natürliche Nanopartikel mit hohem Potenzial in der Arzneimittelentwicklung. Sie ermöglichen den Transport von Molekülen direkt in Zielzellen und könnten damit präzise Therapieansätze für neurologische Erkrankungen eröffnen. NurExone arbeitet daran, diese Technologie auf eine skalierbare und reproduzierbare Produktionsbasis zu stellen - ein wichtiger Schritt, um sie für regulatorische und industrielle Zwecke nutzbar zu machen.

Vergleichbare Erfahrungen zeigen, wie wertvoll eine standardisierte Herstellung in diesem Bereich ist. So ist beispielsweise die Schweizer Lonza Group AG (WKN 928619, ISIN CH0013841017) einer der führenden Hersteller von Komponenten für die Zell- und Gentherapie und profitiert von der wachsenden Nachfrage nach GMP-konformen Produktionslösungen. Ihr Beispiel zeigt, dass die Fähigkeit, biotechnologische Produkte sicher und zuverlässig herzustellen, zunehmend zu einem eigenständigen Geschäftsmodell wird - und zu einem der Treiber der Branche.

Für NurExone ist die Aufnahme in das ARMI BioFab Startup Lab daher ein weiterer Schritt in Richtung industrieller Reife und internationaler Vernetzung. Es zeigt, dass exosom-basierte Verfahren zunehmend aus dem Versuchsstadium in den Bereich industriell nutzbarer Technologien übergehen. Für die Biotechnologie insgesamt signalisiert dies eine Verlagerung hin zu standardisierten, qualitätsgesicherten Produktionssystemen, die den Weg für neue Therapieformen ebnen könnten.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

