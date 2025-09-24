DAX schwächelt: Nordex mit Rückenwind, Netflix auf Rekordjagd

Mit einem leicht schwächeren Start in den Handelstag präsentiert sich der DAX zur Wochenmitte zurückhaltend. Während in Frankfurt vorsichtige Gewinnmitnahmen dominieren, signalisieren die US-Indizes eine freundliche Tendenz. Auch der Nikkei in Tokio zeigt sich in einer leichten Aufwärtsbewegung und setzt damit einen positiven Akzent im asiatischen Handel.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland richtet sich der Blick heute auf das Ifo-Geschäftsklima für September. Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 89,3 Punkte: Ein mögliches Signal für eine allmähliche Stabilisierung der wirtschaftlichen Erwartungen. Am Nachmittag folgen die US-Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime im August. Analysten rechnen mit einem moderaten Rückgang.

Im Fokus:

Nordex Group zeigt sich heute leicht fester und profitiert von einem bedeutenden Auftrag aus Spanien. Der Windkraftanlagenhersteller liefert erstmals Turbinen des Typs N175/6.X für ein 50-MW-Projekt des Stromerzeugers Abei Energy. Acht Anlagen sollen im Windpark Avellanosa installiert werden. Ein Projekt, das nicht nur technologisch ambitioniert ist, sondern auch die Marktposition von Nordex in Südeuropa stärkt. Die langfristige Wartungsvereinbarung über 20 Jahre unterstreicht das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Turbinen und die strategische Partnerschaft mit dem spanischen IPP.

Netflix startet vorbörslich mit fester Tendenz und profitiert von einem Streaming-Erfolg der Superlative. Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" bricht alle Rekorde und wird mit über 325 Millionen Abrufen als erfolgreichster Film des Dienstes gelistet. Der Song "Golden" aus dem Film dominiert die deutschen Charts seit sieben Wochen und avanciert zum offiziellen Sommerhit. Die beeindruckenden Zahlen befeuern die Fantasie rund um die Content-Strategie des Streaming-Giganten und stützen die Aktie trotz eines insgesamt volatilen Marktumfelds.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Gold Bull UG9Y3Q 6,53 3700,845425 USD 49,02 Open End NASDAQ-100 Bear UG88UD 23,05 27353,860348 Punkte 9,05 Open End DAX® Bull UG5FVY 8,32 22784,889381 Punkte 28,04 Open End DAX® Bull UG5P94 3,2 23302,10549 Punkte 71,55 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG23ZZ 10,19 24587,779401 Punkte 23,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2025; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call UG5Z15 3,13 178,566399 USD 2,64 13.01.2027 Amazon.com Inc. Call HD1TFW 2,55 200,00 USD 5,87 17.12.2025 ASML Holding N.V. Call HD5EHU 17,64 700,00 EUR 9,58 17.06.2026 Intel Corp. Call UG9J8E 3,69 33,00 USD 3,42 17.06.2026 Micron Technology Inc. Call HD43XM 0,98 200,00 USD 325,9 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2025; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Barrick Mining Corp. Long UG9ZQX 11,38 30,702222 USD 9 Open End NASDAQ-100 Long HD6S1Q 5,59 21073,37392 Punkte 7 Open End Intel Corp. Long HD7RJJ 3,15 22,010832 USD 4 Open End TeamViewer SE Long UG8S6R 3,04 7,796914 EUR 9 Open End Puma SE Long UG3X5K 5,23 14,323083 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2025; 09:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de