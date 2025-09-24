DAX schwächelt: Nordex mit Rückenwind, Netflix auf Rekordjagd

Mit einem leicht schwächeren Start in den Handelstag präsentiert sich der DAX zur Wochenmitte zurückhaltend. Während in Frankfurt vorsichtige Gewinnmitnahmen dominieren, signalisieren die US-Indizes eine freundliche Tendenz. Auch der Nikkei in Tokio zeigt sich in einer leichten Aufwärtsbewegung und setzt damit einen positiven Akzent im asiatischen Handel.
Makroökonomischer Überblick:
In Deutschland richtet sich der Blick heute auf das Ifo-Geschäftsklima für September. Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 89,3 Punkte: Ein mögliches Signal für eine allmähliche Stabilisierung der wirtschaftlichen Erwartungen. Am Nachmittag folgen die US-Daten zu den Verkäufen neuer Eigenheime im August. Analysten rechnen mit einem moderaten Rückgang.
Im Fokus:
Nordex Group zeigt sich heute leicht fester und profitiert von einem bedeutenden Auftrag aus Spanien. Der Windkraftanlagenhersteller liefert erstmals Turbinen des Typs N175/6.X für ein 50-MW-Projekt des Stromerzeugers Abei Energy. Acht Anlagen sollen im Windpark Avellanosa installiert werden. Ein Projekt, das nicht nur technologisch ambitioniert ist, sondern auch die Marktposition von Nordex in Südeuropa stärkt. Die langfristige Wartungsvereinbarung über 20 Jahre unterstreicht das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Turbinen und die strategische Partnerschaft mit dem spanischen IPP.
Netflix startet vorbörslich mit fester Tendenz und profitiert von einem Streaming-Erfolg der Superlative. Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" bricht alle Rekorde und wird mit über 325 Millionen Abrufen als erfolgreichster Film des Dienstes gelistet. Der Song "Golden" aus dem Film dominiert die deutschen Charts seit sieben Wochen und avanciert zum offiziellen Sommerhit. Die beeindruckenden Zahlen befeuern die Fantasie rund um die Content-Strategie des Streaming-Giganten und stützen die Aktie trotz eines insgesamt volatilen Marktumfelds.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Gold
|Bull
|UG9Y3Q
|6,53
|3700,845425 USD
|49,02
|Open End
|NASDAQ-100
|Bear
|UG88UD
|23,05
|27353,860348 Punkte
|9,05
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FVY
|8,32
|22784,889381 Punkte
|28,04
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5P94
|3,2
|23302,10549 Punkte
|71,55
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG23ZZ
|10,19
|24587,779401 Punkte
|23,81
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2025; 09:20 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
|Call
|UG5Z15
|3,13
|178,566399 USD
|2,64
|13.01.2027
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD1TFW
|2,55
|200,00 USD
|5,87
|17.12.2025
|ASML Holding N.V.
|Call
|HD5EHU
|17,64
|700,00 EUR
|9,58
|17.06.2026
|Intel Corp.
|Call
|UG9J8E
|3,69
|33,00 USD
|3,42
|17.06.2026
|Micron Technology Inc.
|Call
|HD43XM
|0,98
|200,00 USD
|325,9
|14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2025; 09:20 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UG9ZQX
|11,38
|30,702222 USD
|9
|Open End
|NASDAQ-100
|Long
|HD6S1Q
|5,59
|21073,37392 Punkte
|7
|Open End
|Intel Corp.
|Long
|HD7RJJ
|3,15
|22,010832 USD
|4
|Open End
|TeamViewer SE
|Long
|UG8S6R
|3,04
|7,796914 EUR
|9
|Open End
|Puma SE
|Long
|UG3X5K
|5,23
|14,323083 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2025; 09:20 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen