Viromed hat die ISO-13485-Zertifizierung erhalten, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, eigenständig Klasse-I-Medizinprodukte nach MDR-Standards in Europa zuzulassen und zu vermarkten. Das Unternehmen wird sofort zwei ViroCAP-Geräte auf den Markt bringen - ViroCAP vet für die Veterinärmedizin und ViroCAP derma für die Dermatologie - mit bereits abgeschlossenen Vertriebsvereinbarungen. Dies wird einen wiederkehrenden Umsatzstrom durch Spacer etablieren. Die Vorbereitungen für ViroCAP med, ein Klasse-IIa-Wundbehandlungsgerät, das die Genehmigung einer Benannten Stelle erfordert, laufen weiter. Darüber hinaus hat Viromed bei der deutschen BfArM die Zulassung und eine mögliche Sondergenehmigung für sein PulmoPlas-Gerät zur Behandlung von beatmungsassoziierter Pneumonie beantragt, unterstützt von führenden Forschungseinrichtungen, was den Markteintritt beschleunigen und als wichtiger Katalysator dienen könnte. Wir bestätigen unsere KAUF-Empfehlung mit einem Kursziel von 12,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viromed-medical-ag





© 2025 AlsterResearch