FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Gea von 61 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Insgesamt befindet sich Gea unseres Erachtens auf gutem Weg, die angehobene Prognose für 2025 zu erreichen", schrieb Thorsten Reigber am Mittwoch. Die erste Einschätzung für 2026 habe positiv überrascht, es sei jedoch schon viel Positives eingepreist./rob/ag/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 09:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0006602006





