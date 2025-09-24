EQS-News: mVISE AG
Düsseldorf, 24.09.2024 - Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589) gibt die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2025 bekannt und legt den Halbjahresbericht vor.
Bei einem Konzern-Umsatz von 3,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 konnte ein Konzern-EBITDA von 0,52 Mio. EUR erwirtschaftet werden, womit eine EBITDA-Marge von bemerkenswerten 16,5 Prozent erzielt wurde und damit erneut eine deutliche Steigerung erzielt werden konnte. Das erste Halbjahr 2025 wurde damit überaus erfolgreich abgeschlossen.
Mit der Umplatzierung sämtlicher WSV22/26-Anleihen und den Beschlüssen auf der außerordentlichen HV vom 16.09. zum Umbau der Kapital- und Finanzierungsstruktur setzt mVISE eindrucksvolle Zeichen und legt zusammen mit einem hervorragenden ersten Halbjahr die Basis für den Weg zur operativen Beteiligungsgesellschaft für Softwareunternehmen.
Der Halbjahresbericht 2025 des mVISE-Konzerns enthält ein ausführliches Vorwort des Vorstands zu den Kapitalmaßnahmen und dem erfolgreichen strategischen Umbau der mVISE AG und steht ab sofort im Bereich 'Finanzberichte' auf der Internetseite der Gesellschaft (mvise-group.de) zum Download unter https://mvise-group.de/#!/finanzberichte zur Verfügung.Kontakt:
Ralf Thomas
CEO
mVISE AG
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0
Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78
E-Mail: ir@mvise-group.de
