Veröffentlichung der Zahlen für das 1. Halbjahr 2025 mVISE setzt erfolgreichen Kurs konsequent fort EBITDA im ersten Halbjahr 2025 bei 0,52 Mio. EUR (1. HJ 2024: 0,3 Mio. EUR) Steigerung des EBITDA um +70% gegenüber Vorjahrszeitraum erneute Steigerung der EBITDA-Marge auch gegenüber 2024 auf nun 16,5%

Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589) gibt die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2025 bekannt und legt den Halbjahresbericht vor. Bei einem Konzern-Umsatz von 3,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025 konnte ein Konzern-EBITDA von 0,52 Mio. EUR erwirtschaftet werden, womit eine EBITDA-Marge von bemerkenswerten 16,5 Prozent erzielt wurde und damit erneut eine deutliche Steigerung erzielt werden konnte. Das erste Halbjahr 2025 wurde damit überaus erfolgreich abgeschlossen. Mit der Umplatzierung sämtlicher WSV22/26-Anleihen und den Beschlüssen auf der außerordentlichen HV vom 16.09. zum Umbau der Kapital- und Finanzierungsstruktur setzt mVISE eindrucksvolle Zeichen und legt zusammen mit einem hervorragenden ersten Halbjahr die Basis für den Weg zur operativen Beteiligungsgesellschaft für Softwareunternehmen. Der Halbjahresbericht 2025 des mVISE-Konzerns enthält ein ausführliches Vorwort des Vorstands zu den Kapitalmaßnahmen und dem erfolgreichen strategischen Umbau der mVISE AG und steht ab sofort im Bereich 'Finanzberichte' auf der Internetseite der Gesellschaft ( mvise-group.de ) zum Download unter https://mvise-group.de/#!/finanzberichte zur Verfügung.

Ralf Thomas

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de



