München (ots) -- Harald vergisst den elften Jahrestag mit Silvia.- Die letzten Hochzeitsvorbereitungen stehen an.- Großer Wollny-Abend: Vier neue Folgen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, 24. September 2025 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Liebeschaos bei den Wollnys! Der elfte Jahrestag von Silvia und Harald steht an, doch einer von beiden scheint diesen vergessen zu haben. Kann der Tag noch gerettet werden? Für mehr Sicherheitsgefühl und Selbstbewusstsein absolvieren die Wollny-Frauen samt Kindern einen Selbstverteidigungskurs. In der Türkei laufen die letzten Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren. Und das Beste: Diesen Mittwoch wird es richtig aufregend, denn es gibt gleich vier neue Folgen am Stück! Ein echter Wollny-Marathon voller Überraschungen, Emotionen und ganz viel Familienchaos - perfekt für alle Fans, die nicht genug bekommen können. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Elf Jahre Silvia und Harald - eigentlich ein Grund zur Freude. Doch Harald hat den Jahrestag vergessen - und den Valentinstag am Tag danach noch dazu. Silvia ist außer sich und Harald muss schnell reagieren. Mit einem verspäteten Geschenk versucht er, seine Traumfrau zu besänftigen. Ob Silvia ihm verzeihen kann?Beim anstehenden Selbstverteidigungskurs lernen die Wollny-Frauen und die Kinder, wie man sich im Ernstfall gegen Angreifer verteidigt. Die Kleinen haben Spaß, die Erwachsenen lernen dazu - und selbst der Trainer ist begeistert.Nur noch wenige Wochen ist es hin bis zur Hochzeit von Loredana und Servet in der Türkei. Auf dem Weg zum Jawort gibt es noch viel zu tun. Die Hochzeitslocation hatte Servet im Alleingang ausgewählt, während seine Traumfrau in Deutschland weilte. Bei ihrer ersten Location-Besichtigung ist Loredana schockiert: Hier sieht es aus wie auf einer Baustelle! Das ist nicht das einzige Problem, mit dem Servet zu kämpfen hat: Die Hose des Anzugs, den er zur Hochzeit tragen möchte, ist zu eng. Loredana greift durch und verbannt die Süßigkeiten - sehr zum Leidwesen ihres Verlobten. Auch die Hochzeitsoutfits der Frauen sind ein großes Thema: Loredana möchte, dass ihre Schwestern rosafarbene Kleider tragen. Finden Estefania und Sarafina auf einer Shoppingtour in der Türkei das Richtige?Ausstrahlung der vier neuen Folgen am 24. September 2025 ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert.Über "Die Wollnys":Silvia Wollny lebt den persönlichen Traum ihrer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.