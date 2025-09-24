© Foto: Sipa USA - Sipa USATrumps Forderung nach einem härteren NATO-Kurs gegen Russland treibt Rüstungswerte weltweit an. Rheinmetall nähert sich dem Rekordhoch, DroneShield gewinnt über 7 Prozent.US-Präsident Donald Trump hat überraschend seine Haltung im Ukraine-Krieg geändert. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, die Ukraine könne "mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage sein, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen". Mit "Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO" seien die ursprünglichen Grenzen "durchaus eine Option". In seinem langen Beitrag sprach er zudem von Russlands wirtschaftlichen Schwierigkeiten …Den vollständigen Artikel lesen ...
