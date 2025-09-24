Die Aktie des Wasserstoffspezialisten Plug Power hat innerhalb weniger Tage ein bemerkenswertes Comeback hingelegt und ihren Wert fast verdoppelt. Doch dieser rasante Anstieg kam ohne eine konkrete Unternehmensnachricht aus. Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob es sich um eine nachhaltige Trendwende handelt oder ob andere, kurzfristigere Faktoren für den Kursimpuls verantwortlich sind.Rückenwind von Analysten und ZinsenEin möglicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de