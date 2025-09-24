Länger anhaltende Kurssteigerungen hatten bei der Plug Power-Aktie in den letzten Jahren Seltenheitswert. Umso erstaunlicher ist die jüngste Kursrallye des US-Wasserstoffunternehmens. Von Anfang des Monats bis Anfang dieser Woche schoss die Plug Power-Aktie um gut +80% in die Höhe. Am gestrigen Dienstag ging es aber wieder um -5% nach unten. Was steckt hinter dem Kaufrausch der Anleger und setzen sie auf das richtige Pferd? Analysten verdoppeln das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de