Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 24.09.2025 Kursziel: 2,10 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 5,00 auf EUR 2,10.



Zusammenfassung:

Enapter hat ihre Guidance für das laufende Jahr deutlich gesenkt. Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatz zwischen €20 Mio. - €22 Mio. (bisher: €39 Mio. bis €42 Mio.) und ein EBITDA zwischen €-9 Mio. bis €-10 Mio. (bisher: €-2 Mio. bis €0 Mio.). Als Grund nennt Enapter längere Produktions- und Abnahmeprozesse beim Joint Venture in China, die zu einer Verschiebung von Umsätzen ins nächste Jahr führen. Der H1-Umsatz fiel um 32% J/J auf €5,6 Mio. und das EBITDA betrug €-8,1 Mio. nach €-3,0 Mio. im Vorjahr. Beide Werte lagen deutlich unter unseren Schätzungen. Nach der Guidancesenkung, den schwachen Halbjahresergebnissen und dem niedrigen Auftragseingang senken wir unsere Prognosen für 2025E und die Folgejahre. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt neues Kursziel von €2,10 (bisher: €5,00). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab (Kurspotenzial: 16%).





First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 5.00 to EUR 2.10.



Abstract:

Enapter has significantly lowered guidance for the current year. The company now expects revenue of between €20m and €22m (previously: €39m to €42m) and EBITDA of between €-9m and €-10m (previously: €-2m to €0m). Enapter cites longer production and acceptance processes at its joint venture in China, which will lead to a shift in revenues to next year, as the reason for the reduced guidance. H1 revenues fell by 32% y/y to €5.6m and EBITDA amounted to €-8.1m after €-3.0m in H1/24. Both figures were significantly below our forecasts. Following the lowered guidance, weak half-year results and low order intake, we have reduced our forecasts for 2025E and the following years. An updated DCF model yields a new price target of €2.10 (previously: €5.00). We have downgraded our rating from Buy to Add (upside: 16%).



