Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
24.09.25 | 12:21
42,410 Euro
-1,03 % -0,440
Branche
Chemie
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
42,33042,34012:37
42,33042,34012:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AKZO NOBEL
AKZO NOBEL NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AKZO NOBEL NV61,06-1,26 %
BASF SE42,410-1,03 %
EVONIK INDUSTRIES AG15,120-2,33 %
IMCD NV91,10-1,60 %
KERRY GROUP PLC76,75+1,19 %
LANXESS AG22,500-6,64 %
NOVONESIS A/S51,26+0,67 %
SYENSQO SA66,70-1,30 %
WACKER CHEMIE AG64,55-1,30 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.