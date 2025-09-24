Die mVISE AG (DE0006204589) hat beeindruckende Halbjahreszahlen vorgelegt. Das EBITDA kletterte um 70 Prozent auf 0,52 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erreichte bemerkenswerte 16,5 Prozent. Das Düsseldorfer Unternehmen nutzt diese starke operative Basis für den strategischen Umbau zum Software-Serial-Acquirer. Operativ bestes Halbjahr der Firmengeschichte: Bei einem Konzernumsatz von 3,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete mVISE ein EBITDA von 0,52 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge von 16,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
