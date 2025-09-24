Es ist ein überwiegend tristes Bild, welches die deutsche Chemiebranche im heutigen Handel abgibt. Denn es dominieren ganz klar die roten Vorzeichen. Während sich das Minus bei BASF noch in Grenzen hält, verlieren die Evonik-Papiere fast drei Prozent und Lanxess (allerdings nach starkem Vortag) sogar sieben Prozent (mehr dazu lesen Sie hier). Doch Covestro ragt hier positiv heraus. So verteuern sich die Anteilscheine des Leverkusener Spezialchemiekonzerns um satte fünf Prozent. Der Grund ist, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
