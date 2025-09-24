Zürich - UBS-Präsident Colm Kelleher hat laut einem Medienbericht die Funkstille zwischen dem Bankmanagement und der Schweizer Regierung in Sachen Kapitalstreit moniert. Die Kommunikation mit dem Finanzdepartement sei nach den Untersuchungen der PUK ins Stocken geraten, sagte er am Dienstagabend laut der «Bilanz» an einem Anlass des Wirtschaftsmagazins. «Ich habe grossen Respekt vor Karin Keller-Sutter», sagte Kelleher. Die Finanzministerin habe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab