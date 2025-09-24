Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors wird in naher Zukunft eine neue Unternehmenszentrale beziehen: den Fürstenhof im Frankfurter Bankenviertel, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Mitteilung der Momeni-Gruppe hervor, die das in Teilen denkmalgeschützte Gebäude Ende 2021 erworben habe und seit zwölf Monaten saniere. 2027 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Allianz Global Investors habe einen 15-Jahres-Mietvertrag für die gesamten Büroflächen des Fürstenhofs abgeschlossen, so der Projektentwickler. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
