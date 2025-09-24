Die Nvidia-Aktie ist nach dem OpenAI-Deal auf neue Allzeithochs geklettert. Doch im Hintergrund verkaufen Insider die Papiere. Sollten Anleger jetzt ebenfalls ihre Anteile auf den Markt werfen? Insider werfen Anteile auf den Markt Während die Aktie von Nvidia erst in dieser Woche neue Rekordhochs erreicht hat, haben Insider in der Vorwoche bei dem Chipdesigner massiv Anteile auf den Markt geworfen. Wie Filings gegenüber der Börsenaufsicht SEC zeigen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
