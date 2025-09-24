Keine andere Aktie steht so sehr für den AI-Hype wie Nvidia. Doch die Kräfte, die den Datacenterhersteller zum wertvollsten Konzern der Welt gemacht haben, könnten am Ende den ganzen Aktienmarkt ein die Tiefe reißen. Kaum ein Unternehmen hat die Dynamik der globalen Aktienmärkte in den vergangenen Jahren so stark geprägt wie Nvidia. Die Chips aus Santa Clara sind zum Herzstück des KI-Booms geworden, ihre Grafikprozessoren das Fundament einer Investitionswelle, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE