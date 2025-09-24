© Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Analysten von Bank of America sehen den deutschen Traditionskonzern auf dem richtigen Weg und heben ihr Kursziel kräftig an. Der Münchener Industrieriese steht von einem radikalen Konzernumbau. Unterstützt durch Übernahmen wie Altair und Dotmatics soll der Umsatz der Siemens-Digitalsparte bis 2029 auf rund 9 Milliarden Euro wachsen, bei einem EBITA-Margenpotenzial von über 25 Prozent. Damit könnte die Bewertung der Digital-Industries-Sparte mittelfristig deutlich anziehen. Auch das Geschäft mit der Automatisierung zeigt erste Erholungstendenzen: Nach 18 Monaten Lagerentleerung in China deutet sich dort ein Boden an, während Europa, insbesondere Deutschland und Italien, die Erholung …