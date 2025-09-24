DJ Siemens Mobility mit neuer Finanzchefin - Vertrag von CEO verlängert
DOW JONES--Siemens Mobility bekommt eine neue Finanzchefin. Wie die Siemens AG mitteilte, wird Beatrice Bock neue CFO der Tochtergesellschaft. Sie folgt auf Karl Blaim, der das Unternehmen per Ende November auf eigenen Wunsch verlässt. Der Vertrag von Michael Peter als CEO und Geschäftsführer wurde um vier Jahre verlängert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2025 11:08 ET (15:08 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News