Der Kurs ist seit Ende August um rund 120 % gestiegen. Fundamentale Nachrichten gibt es nicht. Diginex ist Anbieter von digitalen Lösungen, die Unternehmen helfen, gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen effizienter einzuhalten, wie z. B. bei ESG-, Klima- oder Lieferkettendaten. Am 9. September wurden je Stammaktie sieben Bonus-Aktien ausgegeben, zudem gab es in jüngster Zeit kleinere Meldungen zu neuen Investoren und Rating-Änderungen. Diginex erzielte in den letzten Jahren lediglich Umsätze im niedrigen einstelligen Millionen-Dollar-Bereich. Zudem ist man chronisch defizitär. Die bestehenden Darlehen und Wandelanleihen wurden im Dezember 2024 in Aktien umgewandelt; entsprechend sind Altaktionäre verwässert worden. Das Wohl der Aktionäre scheint bei Diginex nur einen untergeordneten Stellenwert zu genießen.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 39.
© 2025 Bernecker Börsenbriefe