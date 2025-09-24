"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Der Kurs ist seit Ende August um rund 120 % gestiegen. Fundamentale Nachrichten gibt es nicht. Diginex ist Anbieter von digitalen Lösungen, die Unternehmen helfen, gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen effizienter einzuhalten, wie z. B. bei ESG-, Klima- oder Lieferkettendaten. Am 9. September wurden je Stammaktie sieben Bonus-Aktien ausgegeben, zudem gab es in jüngster Zeit kleinere Meldungen zu neuen Investoren und Rating-Änderungen. Diginex erzielte in den letzten Jahren lediglich Umsätze im niedrigen einstelligen Millionen-Dollar-Bereich. Zudem ist man chronisch defizitär. Die bestehenden Darlehen und Wandelanleihen wurden im Dezember 2024 in Aktien umgewandelt; entsprechend sind Altaktionäre verwässert worden. Das Wohl der Aktionäre scheint bei Diginex nur einen untergeordneten Stellenwert zu genießen.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 39.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Fällt die Herbstkorrektur aus?- Der nächste KI-Knaller!- Insider greifen bei AUMOVIO zu- Lupe: In diesen Halbleiterausrüstern steckt PotenzialBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info