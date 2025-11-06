EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Absichtserklärung/ESG

Diginex kündigt unverbindliche Absichtserklärung (MOU) zur Übernahme von Kindred OS und den Eintritt in den Edge-AI-Technologiemarkt an



Die geplante Übernahme von Kindred OS stärkt die Position von Diginex in den sich dynamisch entwickelnden Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Datenschutz, ESG und RegTech.



LONDON, 6. November 2025 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex"), ein führender Anbieter nachhaltiger RegTech-Lösungen, gibt den Abschluss einer unverbindlichen Absichtserklärung ("Memorandum of Understanding"; "MOU") zur Übernahme von Kindred OS ("Kindred") bekannt. Kindred ist ein Innovator im Bereich Edge Artificial Intelligence (Edge AI) - einer Technologie, die es ermöglicht, KI-Modelle lokal, sicher und unabhängig von der Cloud auszuführen.



Während ein Großteil der KI-Branche auf große, cloudbasierte Modelle setzt, verfolgt Diginex einen anderen Weg - einen, der auf Datenschutz, Energieeffizienz und regulatorisches Vertrauen ausgerichtet ist. Edge AI befähigt Organisationen, komplexe Datenanalysen innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur durchzuführen, ohne sensible Informationen extern zu übertragen. Diese Datenschutz-Architektur ist besonders relevant für regulierte Sektoren wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor, in denen Datensouveränität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit entscheidend sind.



"Compliance und Berichterstattung entwickeln sich von statischen Checklisten zu lebendigen, intelligenten Systemen, die sich stetig weiterentwickeln", erklärte Miles Pelham, Gründer und Executive Chairman von Diginex. "Edge AI ermöglicht es uns, vertrauenswürdige Intelligenz innerhalb des sicheren IT-Ökosystems einer Organisation zu verankern - ganz im Einklang mit der Mission von Diginex, Compliance transparent, effizient und verantwortungsvoll zu gestalten."



Mit der Integration des Edge-AI-Frameworks von Kindred in seine Plattform will Diginex seinen Kunden ermöglichen, Compliance-Prozesse zu automatisieren und KI-gestützte Erkenntnisse direkt innerhalb sicherer Umgebungen zu generieren - und so Datenrisiken, Kosten und Latenzzeiten zu minimieren.



"Edge AI schließt die Lücke zwischen Innovation und regulatorischer Integrität", sagte Lorenzo Romano, Head of M&A and Strategic Development bei Diginex. "Durch die Kombination der regulatorischen Expertise von Diginex mit der lokalen KI-Architektur von Kindred wollen wir einen neuen Maßstab dafür setzen, wie KI in Zukunft sowohl Leistung als auch Compliance verbessern wird."



Ein strategischer Meilenstein in Diginex' Wachstumspfad

Die geplante Übernahme von Kindred unterstreicht die Vision von Diginex, zur globalen Plattform für Regulatory Technology auf Basis verantwortungsvoller KI zu werden - eine Plattform, die Organisationen dabei unterstützt, Daten sicher zu erfassen, zu verifizieren und gezielt zu nutzen.



Die "H1 Edge AI"-Plattform von Kindred, die für prädiktives Lernen, Gesundheitswesen und industrielle Automatisierung entwickelt wurde, wird in die Produktpalette von Diginex integriert, um eine intelligente, datenschutzfreundliche Betriebsebene für Diginex' Compliance- und ESG-Lösungen zu schaffen.



Nach Integration der H1 Edge AI-Technologie von Kindred wird die Diginex-Plattform Unternehmen ermöglichen: KI-Modelle lokal auszuführen, um ESG-, Risiko- und operative Daten zu analysieren, ohne sensible Informationen an externe Plattformen oder Rechenzentren weiterzugeben.

Echtzeit-Compliance-Intelligenz zu aktivieren, die sich kontinuierlich an sich ändernde Datenschutzvorschriften anpasst.

Nachhaltigkeitsziele zu fördern, indem die Abhängigkeit von energieintensiven Cloud-Infrastrukturen reduziert wird. Bedeutung der Transaktion

Die geplante Übernahme von Kindred wird die Innovationsfähigkeit von Diginex stärken und den Zugang zu neuen Märkten und Kundensegmenten erweitern. Durch die Integration der H1 Edge AI-Technologie von Kindred in seine Plattform will Diginex seine Fähigkeit verbessern, verantwortungsvoll zu skalieren und langfristigen Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu schaffen - während Vertrauen und Transparenz gegenüber Regulierungsbehörden gestärkt werden.



Der weltweite Markt für Edge AI wurde 2024 auf 20,78 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 66,47 Milliarden USD erreichen - mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,7 % zwischen 2025 und 2030. Diginex positioniert sich damit strategisch, um zukünftige Chancen zu nutzen, da regulierte Branchen zunehmend datenschutzorientierte, KI-gestützte Compliance- und ESG-Lösungen nachfragen.



Die im MOU vorgesehene Transaktion spiegelt das anhaltende Engagement von Diginex wider, verantwortungsvolle Innovation und langfristige Wertschöpfung voranzutreiben.





Über Diginex

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com .





Über Kindred OS

Kindred OS ist ein aufstrebendes KI-Unternehmen, das die H1 Edge AI-Plattform entwickelt - eine Technologie, die prädiktive Analysen und lokale Implementierungen kleiner Sprachmodelle in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur ermöglicht. Der Schwerpunkt liegt auf offlinefähiger, datenschutzfreundlicher Intelligenz, die fortschrittliche KI-Funktionalitäten in Umgebungen bringt, in denen cloudbasierte Systeme unpraktisch oder nicht konform sind. Kindred OS wurde in Alabama, USA, gegründet und soll nach der Übernahme unter dem Namen "Kindred by Diginex" operieren.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden.





Diginex

Investor Relations

Email: ir@diginex.com



IR Contact - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Tel: +49 (040) 609186-0

Email: diginex@kirchhoff.de



IR Contact - US

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Tel: +1 (646) 717-4593

Email: jian.lin@llyc.global



