Der RegTech-Anbieter Diginex Limited (ISIN: KYG286871044) will mit der geplanten Übernahme von Kindred OS in den wachstumsstarken Edge-AI-Markt einsteigen. Das Unternehmen hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Akquisition des US-Innovators unterzeichnet. Während viele Wettbewerber auf cloudbasierte Lösungen setzen, verfolgt Diginex einen anderen Ansatz: Edge-AI ermöglicht es, künstliche Intelligenz lokal und sicher auszuführen, ohne sensible Daten extern zu übertragen. Diese Technologie könnte besonders für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen relevant werden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
