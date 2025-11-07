Der RegTech-Anbieter Diginex Limited (ISIN: KYG286871044) will mit der geplanten Übernahme von Kindred OS in den wachstumsstarken Edge-AI-Markt einsteigen. Das Unternehmen hat eine unverbindliche Absichtserklärung zur Akquisition des US-Innovators unterzeichnet. Während viele Wettbewerber auf cloudbasierte Lösungen setzen, verfolgt Diginex einen anderen Ansatz: Edge-AI ermöglicht es, künstliche Intelligenz lokal und sicher auszuführen, ohne sensible Daten extern zu übertragen. Diese Technologie könnte besonders für regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen relevant werden, ...

