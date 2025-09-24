Remote Digital Tower von Frequentis: Hightech für maximale Flugsicherheit

Anzeige / Werbung

Die österreichische Frequentis AG (WKN: A2PHG5; ISIN: ATFREQUENT09) ist weltweit führend im Bereich der Flugsicherung und verfolgt dabei seit Jahrzehnten eine klare Vision "For a safer world": Sicherheit und Effizienz durch vernetzte, digitale Kontrollsysteme - auch aus der Ferne.

Wenn Fluglotsen nicht mehr im Tower vor Ort sitzen, sondern hunderte Kilometer entfernt ein ganzes Flughafengeschehen überwachen, dann ist modernste Technologie gefragt. Der Remote Digital Tower von Frequentis beweist seit Jahren, dass die Fernsteuerung jeglicher Flugabläufe effizient und vor allem sicher ist. Zum Beispiel wird der Flughafen Saarbrücken bereits seit 2018 zuverlässig ohne eine einzige Störung im Frequentis-System aus Leipzig kontrolliert.

Hightech für ein lückenloses Lagebild

Das Herzstück der Remote-Tower-Technologie bildet dabei eine Kombination aus Kameras, Sensoren, Bildverarbeitung und einem hochsicheren Datennetzwerk. Statt durch Fenster blicken Fluglotsen auf ein von hochauflösenden HD- und Infrarotkameras dargestelltes 360°-Panorama, angezeigt auf fünf Monitoren im RTC (Remote Tower Center). Zusätzliche visuelle Elemente wie Radar-Overlays, automatische Objektmarkierung und KI-gestützte Bildverarbeitung schaffen obendrein ein verbessertes Lagebewusstsein, das weit über das des klassischen "Fenster-Tower" hinausgeht.

Auch Störungen werden sofort erkannt und automatisch auf Backup-Systeme umgeleitet. Die Latenz zwischen der Bildaufnahme und Anzeige bleibt dabei stets unter einer Sekunde, um die höchste Sicherheit zu gewährleisten, denn selbst kleinste Verzögerungen beim Videostream sind im Luftverkehr nicht tolerierbar. Sollte eine Komponente ausfallen, wird automatisch und ohne Unterbrechung auf ein Fallback-System umgeschaltet.

Sicherheit, Skalierbarkeit und Effizienz sind weltweit gefragt

Dieses sichere Remote-Tower-Konzept von Frequentis wird in Deutschland neben Saarbrücken auch in Erfurt und Emden eingesetzt. Am Flughafen München wird aktuell ein weiteres Digital Tower System validiert. Auch international schreitet die Umsetzung voran. Frequentis Remote Digital Tower-Lösungen sind aktuell bereits unter anderem in Deutschland, Brasilien und Großbritannien im Einsatz und werden in den USA validiert. Im Laufe des Jahres 2026 wird dort mit einer nationalen Zulassung für die zivile und militärische Anwendung gerechnet.

Die Vorteile der Remote Digital Tower liegen auf der Hand: Kunden profitieren von CAPEX-Einsparungen (kein Neubau oder Restaurierung eines Towers) und Einsparungen im Betrieb, einer besseren Abdeckung in dünn besiedelten Regionen und einer zuverlässigen Contingency-Lösung, falls klassische Tower nicht verfügbar sind. Zudem erlaubt die Remote-Technologie die Betreuung mehrerer Flughäfen aus einem Kontrollzentrum, was einen echten Effizienzgewinn darstellt.

Frequentis investiert trotz der bereits herausragenden Performance der Remote Digital Tower weiter konsequent in die Forschung und Entwicklung. Künftig sollen beispielsweise KI-basierte Videoanalysen die Fluglots:innen noch besser unterstützen - etwa durch die automatisierte Erkennung von Gefahren oder Abweichungen. Gemeinsam mit Partnern arbeitet das Unternehmen zudem an zertifizierbaren Lösungen für sicherheitskritische Kommunikation über 5G/LTE, unter anderem im Rahmen von Projekten (IRIS) der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

www.frequentis.com

Land: Österreich

Enthaltene Werte: ATFREQUENT09