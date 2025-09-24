Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P39A | ISIN: US49639K1016 | Ticker-Symbol: KS7
Tradegate
24.09.25 | 20:20
14,100 Euro
+3,68 % +0,500
Branche
Software
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,00014,10021:36
14,00014,10021:38
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR14,100+3,68 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.