Am 10. September hatten wir im RuMaS Express-Service den chinesischen Anbieter von Cloud-Computing-Diensten Kingsoft Cloud ISIN: US49639K1016 für einen Trade vorgeschlagen. Im Text hatten wir geschrieben: "Zuletzt hatten wir bei Kingsoft Cloud im Oktober 2024 den Einstieg bei 3,00 USD vorgeschlagen und dieser Trading-Tipp war ein Treffer ohne Gewinn. Unser Einstiegskurs wurde seinerzeit nicht gleich erreicht und wir hatten Kingsoft Cloud (leider) ...

