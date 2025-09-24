© Foto: DALL*ENvidia pumpt 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Experten warnen vor Kreislauf-Deals und ziehen Parallelen zur Dotcom-Blase. Anleger ignorieren die Gefahr - noch. Drei Jahre nach dem Start des KI-Hypes durch Nvidia und OpenAI vertiefen beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit mit einem 100-Milliarden-Dollar-Deal. Nvidia will in OpenAI investieren, um dessen geplanten Ausbau von Rechenzentren mit Nvidia-Chips zu finanzieren. Die Aktie erreichte nach der Ankündigung zunächst ein Rekordhoch, doch der Umfang der Investition löst Zweifel aus. Analysten wie Stacy Rasgon von Bernstein warnen vor "zirkulären" Finanzierungen: "Diese Maßnahme wird eindeutig 'zirkuläre' Bedenken schüren." Schon …Den vollständigen Artikel lesen ...
