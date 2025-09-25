EQS-News: cyan AG
cyan AG schließt Turnaround erfolgreich ab - erstes Halbjahr 2025 mit positivem EBITDA
Prognose für 2025 präzisiert
Insgesamt befindet sich cyan nach einer Phase intensiver Restrukturierung mit Fokussierung auf das Kerngeschäft Cybersecurity auf einem klaren Wachstumspfad, der durch neue Partnerschaften, eine fokussierte Produktstrategie und eine verbesserte Finanzlage gestützt wird.
Aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs und der erfreulichen Zahlen im ersten Halbjahr 2025 aber auch durch bereits getätigte und geplante Investitionen vorwiegend in neue Mitarbeiter sieht sich der Vorstand dazu veranlasst, die Prognose für das Jahr 2025 zu präzisieren. cyan erwartet nun ein leicht positives EBITDA, das voraussichtlich nicht über dem Niveau des ersten Halbjahres liegen wird. Außerdem rechnet cyan mit einem Umsatz von nun EUR 8,8 Mio. bis EUR 9,2 Mio.
Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.
Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com
