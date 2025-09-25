© Foto: Andrej Sokolow/dpaIntel klammert sich an Apple als möglichen Investoren und hofft auf eine Rückkehr der alten Partnerschaft, um im Chip-Rennen wieder mitzuspielen.Der angeschlagene US-Chiphersteller Intel hat sich laut einem Bericht von Bloomberg an Apple gewandt, um eine mögliche Investition des Konzerns zu sichern. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium und könnten ohne Ergebnis enden, doch die Aussicht auf eine Annäherung zweier ehemaliger Partner sorgte für Bewegung am Markt. Die Intel Aktie schloss bei 31,22 US-Dollar und damit 6,41 Prozent im Plus. Apple als neuer Hoffnungsträger für Intels Turnaround Dem Bericht zufolge soll neben einer möglichen Kapitalbeteiligung auch eine engere …Den vollständigen Artikel lesen ...
