Eine eingeleitete Untersuchung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beim börsennotierten Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat den MDAX-Wert am Mittwoch auf ein neues Mehrjahrestief gedrückt. Indes haben sich die ersten Analysten zu Wort gemeldet und die jüngsten Neuigkeiten eingeordnet.Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Gerresheimer angesichts einer angekündigten Prüfung des letzten Geschäftsberichtes mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Hold" belassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
