NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 20 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang November an aktuelle Währungsbewegungen an./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:08 / GST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005470405
