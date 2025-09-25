Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Mehr Transparenz über Zinsentscheid. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) belässt den Leitzins unverändert bei 0 %. Sie hat keine Notwendigkeit für eine weitere geldpolitische Lockerung. Die Inflationsrate liegt seit Juni über der Null-Prozent-Marke. Und rechnet man die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise (Kernrate) heraus, ist die Teuerungssituation ohnehin schon seit längerem eine andere: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
