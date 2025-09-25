cyan AG legte starke Halbjahreszahlen 2025 vor: Der Umsatz stieg um 37 % J/J auf 4,4 Mio. EUR, vor allem dank Zuwächsen in EMEA (+1,16 Mio. EUR). Erste Umsätze aus Amerika sowie stabile Beiträge aus APAC belegen eine frühe internationale Traktion. Das EBITDA drehte mit 0,5 Mio. EUR ins Positive (H1 2024: -1,1 Mio. EUR), getragen von Umsatzwachstum und niedrigeren Betriebskosten; auch EBIT und Konzernergebnis verbesserten sich. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 1,9 Mio. EUR, während der operative Cashflow nahezu ausgeglichen war (vs. -3,3 Mio. EUR im Vorjahr). Das Management präzisierte die Prognose für GJ25 auf 8,8-9,2 Mio. EUR Umsatz bei leicht positivem EBITDA. Wir haben die Margenannahmen sowie die WC-/Capex-Planung angepasst, was den Free Cashflow stärkt. Kursziel angehoben auf 4,00 EUR (alt: 3,65 EUR). KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag
