H&M glänzt mit starken Quartalszahlen: Gewinnsprung, gesunkene Lagerbestände und ein zweistelliges Kursplus - trotz drohender US-Zölle. In Dänemark löst ein Drohnenalarm über Flughäfen Diskussionen über Abwehrsysteme von Leonardo und Rheinmetall aus. Novo Nordisk und Eli Lilly liefern sich derweil ein Rennen um den milliardenschweren Adipositasmarkt mit neuen Tablettenpräparaten. Barclays traut Nvidia dank KI-Boom und Dealaktivitäten über 30 % Kurspotenzial zu. Starbucks setzt auf harte Sanierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär