FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLUE MOON METALS INC. 8SX0 CA09570Q5095
AB/FROM ONWARDS 25.09.2025 15:34 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BLUE MOON METALS INC. 8SX0 CA09570Q5095
AB/FROM ONWARDS 25.09.2025 15:34 CET
© 2025 Xetra Newsboard