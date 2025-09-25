Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 25 septembre/September 2025) - Stearman Resources Inc. has announced a name change to UraniumX Discovery Corp.

Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on September 29, 2025.

The symbol will remain the same.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be cancelled at the end of business on September 26, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

Stearman Resources Inc. a annoncé un changement de nom pour UraniumX Discovery Corp.

Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du 29 septembre 2025.

Le symbole restera le même.

Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 26 septembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Effective Date/ Date Effective: Le 29 SEPT 2025 Symbol/ Symbole: STMN New CUSIP/ Nouveau CUSIP: 91702X 10 7 New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 91702X 10 7 8 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 85800E102/CA85800E1025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)